POL-UL: (GP) Göppingen - Radler stoßen zusammen

Am Montag kamen zwei Männer nach einem Unfall ins Krankenhaus.

Gegen 18.50 Uhr fuhren auf dem Radweg der Turnhallenstraße zwei Radler. Sie kamen sich entgegen und stießen zusammen. Die beiden Männer im Alter von 33 und 71 Jahren verletzten sich am Kopf und kamen in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Beide Männer trugen keine Fahrradhelme. Die Fahrräder waren nicht mehr fahrbereit.

