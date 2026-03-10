Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - Unfall beim Rückwärtsfahren

Beim Ausfahren aus einem Grundstück passierte der Unfall am Montag in Kirchberg a.d. Iller.

Ulm (ots)

Um 20 Uhr kam es zu dem Unfall in der Fabrikstraße. Ein 37-Jährige fuhr mit seinem Mercedes Sprinter von einem Grundstück rückwärts auf die Straße ein. Dabei soll wohl die Bremse versagt haben und der Transporter krachte ungebremst gegen einen Holzzaun, ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne. Bei dem heftigen Aufprall zog sich der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen und prüft nun, ob tatsächlich ein Defekt an dem Transporter vorlag. An dem 3,5 Tonner entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Verkehrseinrichtungen wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

"Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist auch der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

++++0443387(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell