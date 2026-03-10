Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - An der Ampel aufgefahren

Am Montag verursachte ein 32-Jähriger in Biberach einen Sachschaden.

Kurz nach 7.15 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes Vito in der Memminger Straße unterwegs. Auf Höhe der Königsbergallee wartete er auf dem Linksabbiegefahrstreifen an einer roten Ampel hinter einem VW. Als die Ampel auf Grün umschaltete, achtete er beim Losfahren wohl nicht auf das noch stehende Auto. Dabei stieß er in das Heck seines 57-jährigen Vordermanns. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 800 Euro.

