Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei - Mann in Wohnung attackiert und verletzt - In der Nacht auf Montag verletzten drei Unbekannte einen 36-Jährigen.

Ulm (ots)

Am Montag, (09.03.26), gegen 00:30 Uhr, sollen drei bislang unbekannte Männer in eine Wohnung am Staufenring in Ulm gelangt sein. Die teilweise maskierten Personen sollen hierbei bewaffnet gewesen sein. In der Wohnung sollen sie mehrere Personen bedroht haben. Dabei soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Im Anschluss sollen sie mehrfach, auch unter Verwendung von Schlagwerkzeugen, auf einen 36-jährigen Mann eingeschlagen haben. Danach sollen die Täter geflüchtet sein.

Der 36-Jährige wurde durch den Angriff und die Gewalteinwirkung schwer verletzt. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Durch die Polizei wurden Spuren vor Ort gesichert. Die Fahndung nach den Flüchtigen dauert derzeit an.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Staufenrings verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0731/188-0, zu melden.

Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

++++0435192

Ayfer Kaplan-Pirl, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731 188 1442

Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, 0731 188 1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell