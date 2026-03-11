Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auseinandersetzung zwischen Unbekannten

Am Dienstag schlugen Unbekannte aufeinander ein.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie sich an der Bushaltestelle Ehinger Tor mehrere Personen mit mutmaßlich arabischen Aussehen schlugen. Die Auseinandersetzung begann wohl im Bereich des Universum Center. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll wohl einer der Beteiligten auch eine Pistole gezogen haben. Ein Teil entfernte sich dann durch die Fußgängerunterführung und zwei Männer stiegen in den Bus ein. Die Polizei fahndete nach den Beteiligten. Bislang konnte Niemand ermittelt werden.

+++++++ 0451771 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell