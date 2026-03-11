Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Dienstag entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr parkte der Renault Twingo auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Stöcklenstraße. Beim Ausparken stieß ein unbekannter Fahrer eines Toyota Yaris gegen den geparkten Renault. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Eine aufmerksame Zeugin hatte sich das Kennzeichen des Toyota gemerkt und teilte dies der Fahrerin des Renault dann mit. Am Renault entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Munderkingen (Tel. 07393/91560) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht auch die Zeugin des Unfalls.

++++++++ 0448577 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell