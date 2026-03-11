Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Scheiben eingeworfen

In der Nacht auf Dienstag war ein Vandale bei Heidenheim unterwegs.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in Oggenhausen. Ein Unbekannter warf mehrere Fensterscheiben an einem Kindergarten im Zugspitzweg ein. Die Schadenshöhe ist noch unklar. In der selben Nacht kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung bei einer Gaststätte in der Oggenhauser Hauptstraße (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6232612 ). Der Polizeiposten Nattheim (Tel. 07321/7943) hat in beiden Fällen die Ermitttlungen aufgenommen und prüft die Tatzusammenhänge.

