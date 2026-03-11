Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag stießen bei Riedlingen zwei Autos zusammen. Rund 30.000 Euro Sachschaden sind dabei entstanden.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem Mazda in der Parkstraße unterwegs. Der Senior hielt noch kurz an der Kreuzung zur L275 an, fuhr dann aber los. Dabei übersah er wohl einen 67-Jährigen. Der war mit seinem VW Elektroauto auf der Landstraße unterwegs und hatte Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Riedlingen schätzt den Schaden an den beiden Autos auf jeweils ca. 15.000 Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Deshalb muss, wer die Vorfahrt zu beachten hat, rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

++++0447821(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell