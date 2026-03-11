Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Berauscht bei der Polizei vorgefahren

Am Dienstag fuhr ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter bei der Polizei in Bad Schussenried vor. Der stand mutmaßlich unter Drogen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs einen Gesprächstermin bei der Polizei in Bad Schussenried. Den aufmerksamen Beamten entging nicht, dass der 19-Jährige mutmaßlich unter Drogen stand. Er war in diesem Zustand mit dem Roller vorgefahren. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Drogen. Auch räumte er spontan ein, am Vortag Marihuana und andere Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der junge Mann musste mit ins Krankenhaus. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Die Blutprobe wird nun ausgewertet und sollen dann zeigen, was für eine Art von Drogen der 19-Jährige genommen hatte. Die Polizeistreife untersagte dem E-Scooter Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 19-Jährigen.

