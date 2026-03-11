Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Sattelzug fährt auf Pkw auf

Glimpflich endete ein Auffahrunfall am Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte kurz nach 17.45 Uhr in der Lorcher Straße. Ein 37-Jähriger war mit seinem DAF Sattelzug auf dem rechten der beiden Fahrstreifen unterwegs. Vor ihm fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Seat. Da der Lasterfahrer wohl unaufmerksam war, stieß er dem vorausfahrenden Pkw ins Heck. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf. Die Ermittler schätzen den Schaden am DAF und am Auto auf jeweils rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++0442519(TH)

