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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Kinder verunfallen mit Auto

Höchst/ Hetschbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen (14.03.) wurden Anwohner der Talstraße in dem Ortsteil Hetschbach unsanft durch einen lauten Schlag aus dem Schlaf gerissen. Ein Pkw kam um 03.45 Uhr von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und landete schließlich auf der Seite. Fahrer und Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Eine Streife der Polizei Höchst stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass es sich bei den Insassen um einen 13- und einen 12-jährigen Jungen aus Höchst handelte, welche sich das Fahrzeug eines Elternteils unbemerkt für die Ausfahrt angeeignet hatten. Beide wurden nach rettungsdienstlicher Erstversorgung den überraschten Eltern übergeben. Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern noch an. Es entstand Sachschaden in Höhe ca. 10.000 Euro.

Berichterstatter: König, P., PHK (Polizeistation Höchst)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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