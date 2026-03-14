Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Darmstadt (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen löste in der Nacht zum Samstag (14.3.) einen größeren Polizeieinsatz aus.

Gegen 3 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und teilten mit, dass sich im Kreuzungsbereich der Merckstraße und Erbacher Straße zahlreiche Personen in einer handfesten Auseinandersetzung befinden sollen. Umgehend leitete die Polizei mit mehreren Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen umfangreiche Maßnahmen ein. In diesem Rahmen kontrollierten die Einsatzkräfte über 50 Personen. Unter den Kontrollierten stellten die Beamtinnen und Beamten vier Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren fest, die nach derzeitigen Erkenntnissen in dem Handgemenge Verletzungen erlitten. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte die Verletzten. Einen der Männer brachten sie zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Die sofort eingeleitete Fahndung nach weiteren Beteiligten, die mit verschiedenen Fahrzeugen bereits geflüchtet waren, verlief bislang noch ohne Erfolg. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie ein möglicher Bezug zu rivalisierenden Fußballanhängern sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, mit der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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