POL-DO: Jugendliche in Dortmund-Schüren am Phoenixsee belästigt - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann belästigte am Freitag (27. Februar) ein 14-jähriges Mädchen in Schüren am Phoenixsee. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich das Mädchen gegen 19:45 Uhr im Bereich des Parkplatzes an der Straße Am Kaiserberg am Phoenixsee.

Auf dem Gehweg, einige Meter von einer Parkbank entfernt, näherte sich ein Mann dem Mädchen von hinten. Er fasste das Mädchen am Gesäß an und lief dann weg.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Er trug eine Kapuze über dem Kopf.

Die Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die 14-Jährige aus Dortmund blieb körperlich unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die für den Bereich zuständigen Polizeibeamtinnen- und beamten sind sensibilisiert und verstärkt in diesem Bereich präsent und ansprechbar.

Weiterhin bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Haben Sie oder Ihre Kinder/Jugendliche an der genannten Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht?

Können Sie weitere Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache Dortmund unter Telefonnummer 0231/132-7441.

