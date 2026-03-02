Polizei Dortmund

POL-DO: Verbotenes Autorennen: Polizei stellt BMW und Führerschein eines 23-Jährigen sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0178

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.02.) kam es gegen 4:45 Uhr auf dem Westfalendamm in Fahrtrichtung Unna zu einem verbotenen Autorennen zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach aktuellen Ermittlungen beschleunigten ein 23-jähriger BMW-Fahrer und ein bislang noch unbekannter zweiter Autofahrer auf Höhe der Karl-Liebknecht-Straße hörbar und lieferten sich dabei ein verbotenes Autorennen. Zwei in der Nähe befindliche Beamte schlossen zu den Fahrzeugen auf und forderten die beiden Fahrer auf, ihnen zu folgen. Während der 23-jährige BMW-Fahrer aus Menden (Sauerland) den Anhaltezeichen folgte und angehalten werden konnte, wechselte der derzeit unbekannte Fahrer die Fahrbahn und entzog sich so der Kontrolle.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund stellten die Beamten den BMW sowie den Führerschein des 23-Jährigen vor Ort sicher. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach § 315d StGB erstattet. Die Ermittlungen zu dem zweiten Fahrer dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell