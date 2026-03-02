Polizei Dortmund

POL-DO: Drogen, Schreckschusspistolen, Bargeld und einmal U-Haft - Polizei wird bei Wohnungsdurchsuchung fündig

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0179

Weiterer Erfolg für die Einsatzkräfte des Präsenzkonzepts "Fokus". Das Ergebnis: Eine vorläufige Festnahme, die Vollstreckung eines offenen Haftbefehls und die Sicherstellung von einer größeren Menge Amphetamin, Ecstasy und Cannabis.

Am 27.02.2026 beobachteten Einsatzkräfte in ziviler Kleidung gegen 21 einen Drogenhandel in der Stahlwerkstraße. Sie kontrollierten den Käufer und fanden Drogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund durchsuchten die Beamten die Wohnung des Verkäufers in der Borsigstraße. Sie wurden dabei durch Kolleginnen und Kollegen der Einsatzhundertschaft unterstützt.

In der Wohnung des 48-jähriger Dortmunders fanden die Einsatzkräfte Drogen in nicht geringer Menge, Waffen und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung waren fünf weitere Personen in der Wohnung. Bei der Überprüfung der Personen stellte sich heraus, dass gegen einen Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei vier Personen weitere Drogen.

Die Einsatzkräfte brachten die Person mit dem Haftbefehl ins Zentrale Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 48-jährige Mann der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ. Drogen, Waffen, Bargeld und Verpackungsmaterial stellten die Einsatzkräfte sicher und leiteten zahlreiche Strafverfahren ein.

