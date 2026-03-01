Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall zwischen Pedelec und Rennrädern: Drei Fahrradfahrer verletzt, davon einer schwer

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0176

Am Freitag (27.02.) kam es im Dortmunder Stadtteil Hörde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einer Gruppe Rennradfahrern. Einer der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 16 Uhr fuhr eine Gruppe von Rennradfahrern auf der Robert-Schumann-Straße in Richtung Osten. Zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Dortmunder auf seinem Pedelec in dieselbe Richtung.

Auf Höhe der Einmündung zur Heinz-Nixdorf-Straße beabsichtigten die Rennradfahrer, den langsamer fahrenden Pedelecfahrer zu überholen. Dieser fuhr plötzlich einen starken Schlenker nach links und stieß mit der Gruppe zusammen. Der 44-Jährige stürzte, zwei Rennradfahrer (57 und 61, beide aus Dortmund) kamen ebenfalls zu Fall.

Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 44-Jährige und der 61-Jährige wurden leicht verletzt.

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen fiel der 44-Jährige bereits zuvor durch starke Schlangenlinien auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann war betrunken. Die Beamten ordneten daher eine Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Auch für Fahrradfahrer sind im Verkehrsrecht Promillegrenzen festgelegt. Ab 0,3 Promille liegt die relative Fahruntüchtigkeit vor. Wer mit 1,6 Promille oder mehr unterwegs ist, begeht eine Straftat und ist absolut fahruntüchtig. Die Fahrerlaubnisbehörde kann auch hier eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) anordnen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell