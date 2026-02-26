Polizei Dortmund

POL-DO: Abbiegeunfall auf Königswall - Radfahrerin leicht verletzt

Dortmund (ots)

Am Mittwoch (25.02.) kam es im Dortmunder Stadtteil Mitte zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto und eine Radfahrerin beteiligt waren.

Gegen 14 Uhr übersah eine 32-jährige Bochumerin beim Abbiegen eine Radfahrerin. Beim Rechtsabbiegen vom Königswall auf die Schmiedingstraße kollidierte sie mit einer 58-jährigen Dortmunderin, die auf dem Fahrradweg weiter geradeaus fahren wollte.

Die Radfahrerin kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Folgen der Verkehrsunfälle sind oft schwer. Radfahrer und Fußgänger haben als schwächere Verkehrsteilnehmer keine schützende Knautschzone.

Die Polizei rät:

- Fokus auf den Verkehr! Ob im Pkw oder auf dem Fahrrad: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko. Kein WhatsApp, keine Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene und das Leben Anderer gefährdet!

- Ausgeruht sein heißt sicher ans Ziel zu kommen: Müdigkeit am Steuer ist ein unterschätztes Unfallrisiko im Straßenverkehr.

- Rettungsgassen retten Leben. Seien Sie Vorbild und machen Sie frühzeitig Hilfskräften den Weg zum Unfallort durch eine nutzbare Rettungsgasse frei. Jede Sekunde kann zählen!

