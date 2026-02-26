Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Schlägerei in der Straße Engelswiese: Vier Personen in Lünen leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0172

Am Mittwochabend (25. Februar) kam es auf einem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant in der Straße Engelswiese in Lünen zu einer Schlägerei, bei der vier Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 19 Uhr machten Zeugen die Beamten der Polizeiwache Lünen auf Streitigkeiten einer Personengruppe auf einem angrenzenden Parkplatz aufmerksam. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern (55 Jahre, 31 Jahre und 22 Jahre alle aus Lünen) und einer Frau (24 Jahre aus Lünen) fest. Dabei wurden alle vier Personen leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Durch das schnelle und konsequente Einschreiten konnten die Polizeibeamten weitere Straftaten unterbinden.

Nach ersten Erkenntnissen sind familiäre Streitigkeiten der Hintergrund der körperlichen Auseinandersetzung. Daher führten die Polizeibeamten vor Ort mehrere Gefährderansprachen durch.

