Polizei Dortmund

POL-DO: Sechs Festnahmen nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Dortmund-Nord

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0171

Am 25. Februar kam es gegen 18:15 Uhr auf der Zimmerstraße in Dortmund-Nord zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei sollen auch gefährliche Gegenstände zum Einsatz gekommen sein. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte nahmen sechs Tatverdächtige fest.

Die Polizei Dortmund erhielt über den Notruf Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Heckenstraße/Zimmerstraße. Bei Eintreffen konnten die Einsatzkräfte eine laufende körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Männern feststellen. Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt. Durch das schnelle und konsequente Einschreiten konnten weitere Straftaten verhindert werden. Bei zwei anwesenden Dortmundern konnte eine Tatbeteiligung zunächst nicht ausgeschlossen werden. Alle sechs Männer im Alter zwischen 19 und 35 Jahren wurden festgenommen.

Da den Einsatzkräften Hinweise vorlagen, dass im Rahmen der Auseinandersetzung eine Machete und ein Baseballschläger eingesetzt worden waren, wurde der Nahbereich abgesucht. Unter einem geparkten Pkw konnte schließlich ein Baseballschläger aufgefunden werden. Die weitere Absuche nach einer Machete verlief ergebnislos. Der Baseballschläger wurde sichergestellt.

Für die Dortmunder ging es zur Polizeiwache. Die beiden 26 und 34 Jahre alten Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurden alle sechs Männer nach einer Gefährderansprache von der Polizeiwache entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Die Polizei Dortmund leite ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

