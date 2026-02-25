Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Unfall beim Abbiegen: Motorradfahrerin wird bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0169

Am 24. Februar kollidierten gegen 17:20 Uhr auf der Köln-Berliner-Straße in Dortmund-Aplerbeck ein Auto und ein Motorrad. Die 22-jährige Motorradfahrerin aus Dortmund wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 54-jährige Dortmunder, mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Köln-Berliner-Straße abzubiegen. Er übersah dabei die von links herannahende Dortmunderin auf ihrem Motorrad. In Höhe der Hausnummer 97 kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Durch den Aufprall wurde das Motorrad nach rechts abgewiesen und stieß mit einem geparkten Auto zusammen.

Die 22-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell