Polizei Dortmund

POL-DO: Nach mehreren PKW-Aufbrüchen: Trio in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0162

In der Nacht zum Dienstag (24.02.) nahmen Polizeibeamte drei mutmaßliche Autoaufbrecher fest. Das Trio sitzt nun in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an.

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich Lütgendortmund vermehrt zu PKW-Aufbrüchen. Betroffen waren vor allem Handwerker-Fahrzeuge, aus denen unter anderem Werkzeuge gestohlen wurden. Deshalb fuhren Polizeibeamte vermehrt Streife und zeigten Präsenz.

Gegen 2:10 Uhr fiel den Beamten ein mit drei Personen besetzter VW Golf auf, dessen Fahrer auf den Parkplatz eines Hotels an der Provinzialstraße fuhr und sofort das Licht ausschaltete. Die Beamten entschieden sich für eine Kontrolle. Im Kofferraum und auf der Rückbank fanden die Einsatzkräfte zahlreiche Werkzeuge und nahmen die drei Männer aus Rumänien (22, 29, 31) daher vorläufig fest.

Erste Ermittlungen ergaben, dass wenige Stunden zuvor mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Hotels an der Wilhelmstraße in Holzwickede aufgebrochen wurden. Auch hier wurden Werkzeuge entwendet, auf den Bildern einer Überwachungskamera waren zudem drei Männer und ein VW Golf zu sehen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurden die drei Männer dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle gegen das Trio erließ. Die Ermittlungen dauern an - insbesondere werden Verbindungen zu weiteren Taten geprüft.

Um die Wahrscheinlichkeit, Betroffener eines Autoaufbruchs zu werden, zu senken und Einbrüche zu vermeiden, gibt die Polizei Dortmund folgende Tipps, die Sie vor solchen Taten schützen sollen:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen! Getreu dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" sollten Sie Tätern keine Tatmöglichkeit geben. - Nehmen Sie stets Ausweise, Fahrzeugpapiere, Haus- oder Wohnungsschlüssel mit aus dem Auto raus. Hinterlassen Sie niemals Dokumente, die Rückschlüsse auf Ihre Wohnanschrift zulassen. So vermeiden Sie nach einem Autoaufbruch noch einen möglichen Einbruch in Ihr Zuhause.

Auch die Auswahl Ihres Parkplatzes kann mitentscheidend für einen Aufbruch Ihres Fahrzeugs sein. Achten Sie darauf, Ihr Auto möglichst sicher zu parken und immer zu verschließen. Folgende Punkte können Sie hierbei beachten:

- Wenn Sie eine Garage besitzen, benutzen Sie diese auch! Parken Sie ihr Auto hier und verschließen das Garagentor! - Für den Fall, dass Sie keine Garage besitzen oder unterwegs parken müssen, stellen Sie ihr Auto an gut einsehbaren, beleuchteten Straßen ab, die im besten Fall auch hoch frequentiert sind! - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wagen verschlossen ist! Achten Sie hier insbesondere auf optische und akustische Signale. Eingesetzte Funkblocker fangen die Signale Ihres Fahrzeugschlüssels ab und verhindern das Verriegeln. - Schließen Sie zudem alle Fenster, Schiebedächer oder Faltdächer bei Cabrios! - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese!

Für den Fall, dass es zu einem Diebstahl aus dem Auto zu Ihrem Nachteil gekommen ist, nehmen Sie keine Veränderungen an dem Auto vor und verständigen in jedem Fall die Polizei über den Notruf 110. Nur wenn die Polizei Kenntnis von einer Straftat bekommt, können auch weitergehende Maßnahmen eingeleitet werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell