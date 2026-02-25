Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Tötungsdelikt in Dortmund-Wambel - Polizei nimmt Tatverdächtigen in Dortmund fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0166

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Samstagabend (21. Februar) kam es in Dortmund-Wambel zu einem Tötungsdelikt, bei dem ein 26-jähriger Dortmunder verstarb.

Siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6221421

Am Montagnachmittag (23. Februar 2026) nahmen Einsatzkräfte einen 55-jährigen dringend tatverdächtigen Mann aus Dortmund im Stadtteil Scharnhorst fest. Er war dort mit seinem Auto unterwegs.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund am 24.02.2026 dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erließ. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie daher bitte an Staatsanwältin Frau Maribel Andersson unter der Telefonnummer 0231 / 926 - 26123.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell