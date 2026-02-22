Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in Dortmund-Wambel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0154

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Samstagabend (21. Februar) kam es in Dortmund-Wambel zu einem Tötungsdelikt, bei dem ein 26-jähriger Dortmunder verstarb. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen beim Notruf der Polizei mehrere laute Knallgeräusche in der Espenstraße. Vor Ort eingetroffen trafen die eingesetzten Kräfte auf den durch mehrere Schussverletzungen schwer verletzten 26-Jährigen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Für die Übernahme der Ermittlungen hat die Polizei Dortmund eine Mordkommission eingerichtet. Unmittelbar nach der Tat nahmen Einsatzkräfte einen 24-jährigen Dortmunder fest. Eine mögliche Tatbeteiligung wird derzeit geklärt.

Zeugenaussagen zufolge sind die Schüsse durch einen bislang unbekannten, dunkel gekleideten Mann abgegeben worden. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreter:

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie daher bitte an Staatsanwältin Frau Maribel Andersson unter der Telefonnummer 0172/3752758.

