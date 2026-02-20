Polizei Dortmund

POL-DO: Autobrand in Dortmund-Wickede: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0153

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18. Februar) brannte gegen 00:15 Uhr die Motorhaube eines Mercedes in Dortmund-Wickede. Der Brand konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand, die Front des Autos wurde bei dem Brand komplett zerstört.

Die 46-jährige Dortmunderin bemerkte den Brand an ihrem Auto in der Rauschenbuschstraße selbst und verständigte den Notruf. Nach aktuellen Ermittlungen geht die Polizei Dortmund von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und sucht deshalb nach Zeugen.

Haben Sie zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

