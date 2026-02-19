Polizei Dortmund

POL-DO: "Dein Start. Unsere Mission." - Polizei Dortmund lädt zur ersten eigenen Personalwerbemesse ein

Dortmund (ots)

Am Samstag, den 07. März 2026, öffnet das Polizeipräsidium Dortmund seine Türen für ein besonderes Event: In der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr findet in der "Ausstellung 110" die erste eigene Personalwerbemesse unter dem Motto "Dein Start. Unsere Mission. Gemeinsam für deine Zukunft" statt.

Ob kurz vor dem Schulabschluss, als Quereinsteiger oder mit bereits gesammelter Berufserfahrung - die Messe bietet spannende Perspektiven für alle, die sich für eine Karriere im Dienst der Gesellschaft interessieren.

Neben der Polizei Dortmund und ihrer Verwaltung präsentieren sich zahlreiche namhafte Partnerinstitutionen, um über ihre vielfältigen Aufgabenbereiche zu informieren:

- Bundespolizei & Zoll - Bundeswehr - Feuerwehr Dortmund & Feuerwehr Lünen - Justiz NRW - Stadt Dortmund

In persönlichen Gesprächen mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen können Interessierte direkt erfahren, welche Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten sie erwarten. Das Spektrum reicht von der klassischen Ausbildung und dem dualen Studium bis hin zu spezialisierten Fach- und Führungspositionen.

"Wir möchten echte Einblicke geben und Hemmschwellen abbauen", so die Personalwerber der teilnehmenden Behörden. Daher sind nicht nur Bewerberinnen und Bewerber, sondern ausdrücklich auch Eltern, Freunde und Unterstützer herzlich eingeladen, ihre Fragen zu stellen.

- Wann? Samstag, 07. März 2026, 10:00 bis 16:00 Uhr - Wo? Polizeipräsidium Dortmund (Ausstellung 110), Markgrafenstraße 102, 44139 Dortmund - Eintritt: Kostenfrei

Die Personalwerber aller Institutionen freuen sich auf einen regen Austausch und zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell