Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall vor der Volkshochschule - 71-jährige Dortmunderin zu Boden gerissen, Täter gestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0148

Nach einem Raubüberfall auf der Hansastraße am späten Dienstagnachmittag (17. Februar 2026) konnte die Polizei Dortmund einen 21-jährigen Tatverdächtigen identifizieren.

Gegen 17:45 Uhr ging eine 71-jährige Dortmunderin auf dem Gehweg in Richtung Norden, unmittelbar vor dem Haupteingang der Volkshochschule. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Täter plötzlich von hinten nach dem Gurt ihrer Aktentasche, die sie diagonal über dem Oberkörper trug.

Als sich die Seniorin umdrehte und versuchte, ihre Tasche festzuhalten, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Der 21-jährige Dortmunder zog mit derartiger Wucht an der Tasche, dass beide Personen zu Boden stürzten. Im Gerangel gelang es dem Angreifer schließlich, die Tasche an sich zu reißen.

Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß über die Hansastraße in Richtung Hauptbahnhof und entkam vorerst aus dem Sichtfeld der Frau. Dank einer schnellen Fahndung und Ermittlungen vor Ort konnten Einsatzkräfte den 21-jährigen Dortmunder jedoch zeitnah identifizieren.

Die 71-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das zuständige Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl.

