POL-DO: Wer kennt diesen Mann? Foto-Fahndung nach Tageswohnungseinbruch

Dortmund (ots)

Nach einem Einbruch am 10. November 2025 in der Tauentzienstraße in Dortmund-Lindenhorst fahndet die Polizei Dortmund nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Ermittlungen zufolge verschaffte sich der bislang unbekannte Mann am Tattag zwischen 10:30 Uhr und 11:50 Uhr über den Garten Zugang in das Einfamilienhaus und durchsuchte alle Räume. Dabei erlangte der Tatverdächtige Beute im Wert von über 1.000 Euro, darunter unter anderem Bargeld und einen Laptop.

Die Fahndungsfotos des mutmaßlichen Einbrechers finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/195175

Erkennen Sie den Mann und können Sie Hinweise zu seiner Identität und/oder Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

