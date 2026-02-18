Polizei Dortmund

POL-DO: Zweimal am selben Tag: Autofahrer gleich mehrfach aus dem Verkehr gezogen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0147

Die Autobahnpolizei Dortmund staunte am Sonntagvormittag (15. Februar 2026) nicht schlecht, als sie einen bereits bekannten Fiat-Fahrer am Autobahnkreuz Dortmund/Unna erneut aus dem Verkehr ziehen musste.

Gegen 11:19 Uhr meldeten Zeugen einen verlassenen Fiat Punto, der im Bereich der A44 in Fahrtrichtung Dortmund hinter einer Schutzplanke im Grünstreifen stand. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich das Bild: Der Wagen parkte teils auf dem Seitenstreifen, teils im angrenzenden Grünbereich. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur.

Kurz darauf erschien jedoch ein 29-jähriger Mann aus Kamen an der Örtlichkeit und händigte den Beamten die Fahrzeugschlüssel aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine pikante Vorgeschichte: Derselbe Fahrer war bereits am selben Tag polizeilich in Erscheinung getreten. In einem vorangegangenen Einsatz wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz musste der Kamener seinen Führerschein bereits abgeben. Da der Kamener zu diesem Zeitpunkt auch deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung sowie Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum zeigte, ordneten die Beamten eine erneute Blutprobe an. Diese wurde durch einen Arzt entnommen.

Die Konsequenzen für den 29-Jährigen sind deutlich:

- Das Fahrzeug wurde zur Unterbindung weiterer Fahrten sichergestellt. - Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. - Zusätzlich erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der erneuten Drogen- und Alkoholfahrt.

Die Polizei untersagte ihm ausdrücklich das Führen jeglicher fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge.

