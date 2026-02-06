PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 3. Folgemeldung nach Raub auf Bankfiliale-Belohnung für Hinweise ausgesetzt-Fahrer des weißen Transporters hat sich gemeldet

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Raubüberfall auf Bankfiliale

Essingen: 3. Folgemeldung nach Raub auf Bankfiliale-Belohnung für Hinweise ausgesetzt-Fahrer des weißen Transporters hat sich gemeldet

Der mit Pressemeldung vom 5. Februar gesuchte Fahrer des weißen Transporters hat sich am Freitagbei der Polizei gemeldet. Die Suche nach ihm und die damit einhergehenden Fragestellungen zum Transporter haben sich somit erledigt. Die Medien werden gebeten, die Bilder von den Plattformen zu nehmen.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter hat hingegen weiterhin Bestand. Die Ermittlungsbehörden suchen weiterhin nach Hinweisen auf den Täter, den auffälligen goldenen bzw. roségoldenen Rollkoffer sowie dem Verbleib der Beute. Auch werden weiterhin Videodaten aus Essingen und Lauterburg seitens der Bevölkerung gesucht, welche im Zeitraum 29.01.26, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr aufgenommen wurden.

Die Kreissparkasse Ostalb hat mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters oder zum Auffinden der erlangten Beute führen, ausgesetzt.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.Ausgeschlossen ist die Belohnung auch für einen eventuellen Tatbeteiligten.

Die Belohnung wird fällig nach rechtskräftiger Erledigung der Strafsache. Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung des von der Kreissparkasse Ostalb ausgelobten Betrages in Höhe von 5000 Euro entscheidet die Kreissparkasse Ostalb.

Hinweise werden weiterhin von der Kriminalpolizei unter Telefon 07361/5800 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

