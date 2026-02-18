Polizei Dortmund

POL-DO: Abgeschleppt, gestohlen und wieder abgeschleppt: Festnahme nach kuriosen Autodiebstahl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1046

Ein kurioser Autodiebstahl ereignete sich am Mittwochmorgen (18.02.) im Dortmunder Stadtteil Mitte. Auch dank der Hilfe eines Abschleppwagenfahrers konnten Polizeibeamte den Dieb vorläufig festnehmen.

Gegen 6 Uhr brachte ein 32-jähriger Dortmunder mit seinem Abschleppwagen einen Opel zu einer Werkstatt an der Eberstraße. Vor der Werkstatt hielt sich ein Mann auf. Dieser erweckte den Anschein, als würde es sich um einen Mitarbeiter handeln - der Dortmunder lud daher das Auto ab.

Plötzlich stieg der Mann in den Opel und fuhr davon. Der 32-Jährige nahm mit seinem Abschleppwagen die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. An der Kreuzung Eberstraße / Münsterstraße stellte er sich mit seinem Abschleppwagen vor das Auto, der Opel fuhr sich schließlich zwischen einem Fußgängerüberweg und den Gleisen der Stadtbahn fest. Kurz darauf trafen Polizeibeamte vor Ort ein und konnten den Mann widerstandslos festnehmen.

Bei ihm handelt es sich um einen 28-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein freiwilliger Drogenvortest fiel zudem positiv aus, die Beamten ordneten daher eine Blutprobe an.

Der Opel wurde an seinen Eigentümer übergeben und zum zweiten Mal an diesem Tag abgeschleppt. Die Beamten brachten den Mann in das Zentrale Polizeigewahrsam, wo er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, entlassen wurde. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Diebstahls von Kraftwagen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell