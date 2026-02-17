PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Rücknahme Vermisstenfahndung nach 11-jährigem Mädchen - Vermisste wohlauf

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0143

Wie mit der Pressemitteilung Nr. 0141 berichtet, hatte die Dortmunder Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mädchen gebeten.

Die Fahndung kann zurückgenommen werden. Der Eintrag mit Lichtbildern im Fahndungsportal wird gelöscht. Das Mädchen konnten wohlauf angetroffen werden.

Medienschaffende werden gebeten, diese ebenfalls nicht mehr zu verwenden. Wir bedanken uns für die Mithilfe.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

  17.02.2026 – 14:15

    POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Taschendiebstahl in Dortmund-Mitte

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0142 Am Dienstag (10. Februar) kam es zu einem Taschendiebstahl, bei dem eine fünfstellige Summe Bargeld entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen 11:45 und 12:05 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag aus dem Rucksack eines 39-jährigen Dortmunders. Auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, über die Viktoriastraße - Kleppingstraße - ...

    mehr
  17.02.2026 – 13:21

    POL-DO: Vermisstenfahndung nach 11-jährigem Mädchen aus Dortmund - Polizei bittet um Hinweise

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0141 Aktuell sucht die Polizei nach einem 11-jährigen Mädchen. Dieses ist seit dem 13. Februar 2026 vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Es liegen keine Anhaltspunkte auf einen möglichen Aufenthaltsort vor. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,62 Meter groß, hat eine kräftige Statur und ein ...

    mehr
  17.02.2026 – 12:06

    POL-DO: Pkw wird an einem Bahnübergang von einem Güterzug erfasst

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0140 Am 14.02.2026 kam es gegen 2:00 Uhr an einem Bahnübergang an der Schäferstraße/Speicherstraße in Dortmund (Mitte) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Güterzug. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger Autofahrer mit einem 64-jährigen Beifahrer (beide wohnhaft in Hilden) die Schäferstraße in östliche ...

    mehr
