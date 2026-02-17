Polizei Dortmund

POL-DO: Rücknahme Vermisstenfahndung nach 11-jährigem Mädchen - Vermisste wohlauf

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0143

Wie mit der Pressemitteilung Nr. 0141 berichtet, hatte die Dortmunder Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mädchen gebeten.

Die Fahndung kann zurückgenommen werden. Der Eintrag mit Lichtbildern im Fahndungsportal wird gelöscht. Das Mädchen konnten wohlauf angetroffen werden.

Medienschaffende werden gebeten, diese ebenfalls nicht mehr zu verwenden. Wir bedanken uns für die Mithilfe.

