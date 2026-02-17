Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Taschendiebstahl in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0142

Am Dienstag (10. Februar) kam es zu einem Taschendiebstahl, bei dem eine fünfstellige Summe Bargeld entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 11:45 und 12:05 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag aus dem Rucksack eines 39-jährigen Dortmunders.

Auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, über die Viktoriastraße - Kleppingstraße - Ostenhellweg, muss es zu dem Diebstahl des Geldes gekommen sein.

Bei dem Geld handelt es sich um Spendengelder eines Vereins.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell