Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gleise vor einfahrender S-Bahn überquert

Sinsheim (Elsenz) (ots)

Am späten Mittwochabend (14. Januar) haben sich ein 18- und ein 22-Jähriger großer Gefahr ausgesetzt, als sie am Bahnhof in Sinsheim unbefugt die Gleise überquerten.

Gegen 23:30 Uhr erkannte eine Streife der Bundespolizei die 18- und 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen, wie sie am Bahnhof Sinsheim die Gleise vor einer einfahrenden S-Bahn überquerten. Der Lokführer gab in diesem Zusammenhang noch einen Achtungspfiff ab, musste aber aufgrund der verlangsamten Einfahrt keine Schnellbremsung einleiten. Verletzt wurde hierbei niemand.

Beide Personen wurden durch die Beamten angesprochen und auf ihr gefährliches Verhalten hingewiesen. Gegen sie wird nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Gleisbereich erstattet.

Achtung:

Das Verhalten beider Personen kann lebensgefährlich sein. Oft fahren Züge außerhalb des Fahrplans und passieren dabei Bahnhöfe und Haltepunkte. Hierbei werden zum Teil hohe Geschwindigkeiten gefahren, welche es unmöglich machen, innerhalb kurzer Zeit den Zug zum Stehen zu bringen. Weitere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen gibt es unter www.bundespolizei.de.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

