Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann stört Polizeikontrolle am Bahnhof, begeht Ladendiebstahl und leistet Widerstand

Mannheim (ots)

Mittwochmorgen (14. Januar) hat ein 42-jähriger Mann mehrfach den Einsatz der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof verursacht. Am Ende wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert.

Das erste Mal fiel der 42-jährige deutsche Staatsangehörige den Beamten auf, als er eine laufende Maßnahme störte und die eingesetzten Beamten beleidigte. Zu diesem Zeitpunkt konnten sie den Mann nach Abschluss der Maßnahmen auf freiem Fuß belassen.

Bereits kurze Zeit später beging die gleiche Person in einem anliegenden Verkaufsgeschäft im Hauptbahnhof einen Ladendiebstahl. Der 42-Jährige wurde im Anschluss durch Mitarbeiter der DB Sicherheit des Bahnhofes verwiesen, kam der Aufforderung jedoch nicht langfristig nach. Nach seiner Rückkehr in den Bahnhof beleidigte er die Mitarbeiter der DB Sicherheit und spuckte in ihre Richtung.

Eine erneut angeforderte Streife der Bundespolizei nahm den Mann für strafprozessuale Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Hierbei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und versuchte sich den Maßnahmen zu entziehen. Da er fortlaufend ein aggressives und zugleich verwirrtes Verhalten zeigte, konnte eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er daher einer Spezialklinik überstellt.

Gegen den Mann werden nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell