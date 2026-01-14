PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zwei Personen, sieben Straftaten

Karlsruhe (ots)

Dienstagabend (13. Januar) reisten zwei männliche Personen im Zug von Basel nach Karlsruhe ohne gültiges Ticket. Bei der anschließenden Kontrolle kamen noch mehr Straftaten zum Vorschein.

Die beiden 16- und 26-jährigen tunesischen Staatsangehörigen nutzten gegen 18:40 Uhr den ICE 70 von Basel Bad. Bahnhof nach Karlsruhe ohne im Besitz eines gültigen Tickets gewesen zu sein. Bei der Ankunft am Karlsruher Hauptbahnhof öffneten beide Personen gemeinsam die noch verschlossene Zugtür durch Einschlagen der Scheibe der Notschalteeinrichtung und Betätigen dieser. Zwischenzeitlich alarmierte Beamte der Bundespolizei stellten die Tatverdächtigen am Bahnsteig 3/4.

Der 26-Jährige führte zum Tatzeitpunkt einen Hundewelpen bei sich, welcher bei eingehender Überprüfung nicht in die Bundesrepublik hätte eingeführt werden dürfen. Zum Schutz des Tieres wurde dieses sichergestellt und der Tierrettung übergeben.

Der 16-Jährige verweigerte während der polizeilichen Maßnahme den Aufforderungen der Beamten Folge zu leisten und versuchte zu flüchten. Die Bundespolizisten brachten den Jugendlichen daraufhin zu Boden und legten ihm dienstliche Handfesseln an. Weiterhin beleidigte er die Beamten mehrfach verbal.

Bei den Durchsuchungen der beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten unerlaubte Betäubungsmittel auf. Diese wurden sichergestellt. Weitere Ermittlungen zeigten, dass sich sowohl der 16- als auch der 26-Jährige derzeit unerlaubt in Deutschland aufhalten.

Beide Personen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen, der Einfuhr von Cannabis, der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes sowie des Erschleichens von Leistungen.

Der 26-Jährige blickt zudem einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde ins Inland, der 16-Jährige wegen Beleidigung entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

