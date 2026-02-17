PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Lünen/Dortmund: Polizeibeamter bei Verfolgungsfahrt leicht verletzt - Polizei gibt Schuss auf Reifen ab

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0144

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Polizeibeamten fiel in der Nacht zu Dienstag (ca. 01:30 Uhr) an der Walther-Kohlmann-Straße in Dortmund ein Auto auf, an dem Kennzeichen angebracht waren, die als gestohlen gemeldet waren. Dem Fahrer wurden Anhaltezeichen gegeben. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und flüchtet. Die Polizei konnte das Auto mit drei Insassen bis in eine Sackgasse in der Straße Breite Hecke in Lünen verfolgen und hier festsetzen.

Der Autofahrer setzte mehrfach rückwärts an und rammte den Streifenwagen, um seine Flucht fortsetzen zu können.

Der Beifahrer stieg aus dem Streifenwagen aus und gab einen Schuss mit der Dienstwaffe auf einen der Hinterreifen ab, um das Auto zu stoppen. Anschließend flüchteten drei Männer aus dem Fahrzeug.

Ein 28-Jähriger Polizeibeamter wurde vermutlich durch die Zusammenstöße der beiden Fahrzeuge leicht verletzt.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Noch in der Nacht konnten ein 26-Jähriger aus Waltrop und ein 20-Jähriger aus Dortmund vorläufig festgenommen werden. Der dritte Mann ist weiterhin flüchtig. Bei beiden Männern besteht der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen standen. Unklar ist bislang, wer Fahrer des Autos gewesen ist.

Das PP Recklinghausen hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen.

Weitergehende Medienauskünfte erteilt Staatsanwältin Anderson (StA Dortmund / 0231 926-26123)

Für die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwältin Anderson Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissar Drobe

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
https://recklinghausen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

