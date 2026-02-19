PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach Blitzeinbruch in Juweliergeschäft in der Dortmunder Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0151

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft auf dem Westenhellweg 105 in der Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Die Tat ereignete sich am frühen Mittwochmorgen des 11. Februars 2026 gegen 03:55 Uhr und dauerte nur wenige Minuten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand waren an der Tat drei vermummte Tatverdächtige beteiligt, die sich mit Hilfe eines Tatfahrzeugs Zutritt zum Geschäft verschafften, in dem sie Glasvitrinen und Verkaufsbehältnisse aufschlugen. Nach der Tat flüchteten sie gemeinschaftlich mit der Beute, hauptsächlich Schmuckgegenständen, in unbekannte Richtung.

Haben Sie zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Pia Landgrebe
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

