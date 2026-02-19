Polizei Dortmund

POL-DO: Tierische Gefahrenstellle auf der A 45: Polizei rettet drei Pferde von der Autobahn

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0150

Am Montagabend (16.02.) gegen 20 Uhr meldeten zahlreiche Anrufer eine nicht alltägliche Gefahrenstelle auf der A 45: Drei Pferde hatten sich auf Höhe der Anschlussstelle Lüdenscheid-Süd auf die Autobahn verirrt und liefen nun auf dem Seitenstreifen in Richtung Dortmund.

Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei traf wenig später vor Ort ein - Um die Pferde nicht weiter zu erschrecken, verzichteten die Beamten auf den Einsatz des Martinshorns. Anschließend wurde die Richtungsfahrbahn Dortmund gesperrt. Gemeinsam mit der Halterin, die ebenfalls an der Einsatzstelle eintraf, konnten die Einsatzkräfte die Pferde einfangen und sichern.

Anschließend wurden die Tiere zu Fuß zurück zur Anschlussstelle gebracht und dort wohlbehalten in die Obhut weiterer Helfer übergeben. Nachdem die Pferde die Autobahn verlassen hatten, wurde die Sperrung gegen 20:25 Uhr wieder aufgehoben.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass ein Schneebrett vom Dach der Scheune auf die Koppel der Pferde gerutscht war. Dies versetzte die Tiere in Panik, sodass sie von ihrer Koppel ausbrachen und auf die nahegelegene Autobahn liefen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell