Polizei Dortmund

POL-DO: Zweiter Täter nach schwerem Raub auf 74-Jährigen in Dortmund-Barop festgenommen: Polizei klärt Tat mithilfe von Zeugen auf

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0152

Wie in der Pressemitteilung Nr. 0097 berichtet, fahndete die Polizei Dortmund nach einem weiteren Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Raub am 29. Januar in Barop. Zwei Täter raubten einem 74-Jährigen im Bereich des Krückenweg unter Vorhalt eines Messers eine vierstellige Bargeldsumme aus der Jackentasche. Aufmerksame Zeugen hielten einen der Täter fest und beschrieben den zweiten flüchtigen Täter. Einsatzkräfte nahmen einen Mann am Einsatzort fest.

Durch weitere Ermittlungen der Ermittlungskommission des Gewaltschutzkommissariats der Polizei Dortmund und die Auswertung umfangreicher Zeugenaussagen konnte der noch flüchtige Täter ermittelt werden.

Einsatzkräfte nahmen ihn am Mittwoch, dem 18. Februar, gegen 4 Uhr in der Wißstraße in Dortmund vorläufig fest. Gegen den 40-jährigen Mann aus Dortmund erließ der zuständige Richter einen Untersuchungshaftbefehl.

Für beide Tatverdächtigen erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Untersuchungshaftbefehle.

Das Gewaltschutzkommissariat ist ein spezialisiertes Fachkommissariat, das sich gezielt mit Gewaltstraftaten befasst und dabei eng mit der Staatsanwaltschaft und der Justiz zusammenarbeitet. Damit passt das Polizeipräsidium Dortmund seine Strukturen zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität an und schafft einen weiteren Baustein im bestehenden Sicherheitskonzept. Das neue Fachkommissariat bündelt die Bearbeitung von Gewaltstraftaten von Intensivtätern, Fällen häuslicher Gewalt sowie Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten.

