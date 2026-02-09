PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld kassiert, aber nix verschickt

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Warenbetrug ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 44-Jährige steht im Verdacht, immer wieder in einem Internet-Portal Elektrogeräte zum Verkauf angeboten zu haben, ohne diese zu verschicken, nachdem er das Geld dafür erhielt.

Mit einem Haftbefehl und einem Durchsuchungsbeschluss rückten Einsatzkräfte Ende vergangener Woche zur Wohnadresse des Mannes aus. Der 44-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei der Durchsuchung wurden Beweismittel gesichert. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

