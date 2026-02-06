PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe bezahlen mit gestohlener EC-Karte

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich während sie am Donnerstagabend in der Altstadt unterwegs war, ist eine junge Frau aus dem Landkreis Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben der 19-Jährigen hielt sie sich zwischen 20.30 und 22 Uhr am St.-Martinsplatz auf, bevor sie feststellte, dass ihre Geldbörse aus ihrer Tasche verschwunden war.

Zusammen mit dem Portemonnaie erbeuteten die Täter unter anderem die Bankkarte der Frau. Wie sich herausstellte, setzten die Diebe die Karte noch am selben Abend ein und bezahlten damit an Zigarettenautomaten Tabakwaren im Wert von 42 Euro. Die Kripo ermittelt sowohl wegen des Diebstahls als auch wegen Betrugs. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

