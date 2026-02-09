Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Türen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in ein Geschäft in der Kerststraße einzubrechen. Am Samstagmorgen fielen Mitarbeitern verräterische Spuren an den Eingangstüren auf. Es gelang den Tätern allerdings nicht, in den Innenraum zu kommen. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieben die Schäden an den Türen. Die Gesamtschadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell