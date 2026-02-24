Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung zu Lfd. Nr.: 0152: Zweiter Täter nach schwerem Raub auf 74-Jährigen in Dortmund-Barop festgenommen: Polizei klärt Tat mithilfe von Zeugen auf

Dortmund (ots)

Wie in der Pressemitteilung zu Lfd. Nr.: 0097 und Lfd. Nr.: 0152 berichtet, fahndete die Polizei Dortmund nach einem weiteren Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Raub am 29. Januar in Barop.

Umfangreiche Zeugenvernehmungen und zielführende Zeugenaussagen hatten zum Ermittlungserfolg beigetragen, der schließlich in der Ergreifung des Täters resultierte.

Entgegen der ursprünglichen Angaben wurden die Ermittlungen nicht durch das Gewaltschutzkommissariat, sondern durch die Ermittlungskommission Gewalt des Kriminalkommissariats KK 31 des Polizeipräsidiums Dortmund durchgeführt. Die Ermittlungskommission Gewalt ist ein Aufgabenschwerpunkt des Regionalkommissariats 31.

