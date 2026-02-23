Polizei Dortmund

POL-DO: Amphetamin und Bargeld beschlagnahmt: Wohnungsdurchsuchung nach Hinweis auf Handel mit Betäubungsmitteln

Dortmund (ots)

Erfolg bei der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität: Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund beschlagnahmten am Donnerstagnachmittag (19. Februar) nach erfolgreicher Wohnungsdurchsuchung in Lünen Cannabis, Amphetamin und Bargeld.

Nachdem verschiedene Personen gegen 15:30 Uhr immer wieder für kurze Zeit ein Mehrfamilienhaus in der Jägerstraße betraten, fanden die Einsatzkräfte bei einer darauffolgenden Kontrolle eines 34-Jährigen aus Lünen Cannabis. Der Zeuge gab an, dass er das Cannabis zuvor in dem Mehrfamilienhaus gekauft hat. Aufgrund mehrerer Hinweise, dass ein 53-jähriger Bewohner des Hauses als mutmaßlicher Drogendealer tätig ist, durchsuchten die Beamten nach mündlichem Beschluss der Staatsanwaltschaft Dortmund die Wohnung.

Bei der Durchsuchung konnten größere Mengen Cannabis und Cannabisprodukte, sowie kleinere Mengen Amphetamin und Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten Strafanzeige wegen Handeltreiben mit Cannabis.

