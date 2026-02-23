PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrt unter Drogeneinfluss mit geklautem E-Scooter endet auf der Polizeiwache Mengede: Polizei nimmt drei Männer vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0155

Eine Fahrt mit einem E-Scooter endete am Sonntagabend (22. Februar) für einen 47-Jährigen auf der Polizeiwache in Mengede. Den Roller sowie etwas Blut musste der Mann aus Dortmund bei der Polizei abgeben. Die Drogen, die er bei sich zuhause lagerte, stellten die Beamten auch sicher.

Polizeibeamte nahmen den Dortmunder auf der Straße "Am Amtshaus" in Dortmund-Mengede gegen 22:15 Uhr wahr. Der Roller war offensichtlich ohne Kennzeichen unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 47-Jährige den Roller unter dem Einfluss von Drogen fuhr.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der E-Scooter als gestohlen bei der Polizei gemeldet. Die Beamten stellten aus diesem Grund das Gefährt sicher. Dem 47-Jährigen wurde außerdem eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten mehrere Verkaufseinheiten Cannabis. Da nun der Verdacht des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln vorlag, durchsuchten die Polizisten die nahegelegene Wohnung des 47-Jährigen mit dessen Einverständnis.

Die Beamten fanden bei der Wohnungsdurchsuchung eine größere Menge an Drogen sowie Verpackungsmaterial und weiteres Material, welches für die Verpackung sowie den Verkauf von Drogen geeignet ist.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf eine weitere Wohnung, die mit dem Drogenhandel in Zusammenhang steht. Mit mündlichem Beschluss der Staatsanwaltschaft Dortmund durchsuchten die Beamten auch diese Wohnung. Sie fanden u.a. einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag, mehrere Handys und verbotene Waffen. Zwei weitere Männer, die bei den Durchsuchungen von der Polizei angetroffen wurden, nahmen die Beamten vorläufig fest.

Die Polizei hat nun Strafverfahren u.a. wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Alle drei Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Wache entlassen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

