Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung auf Burgwall: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0157

Schwer verletzt ging es für einen 33-jährigen Mann aus Hagen am 18.02.2026 gegen 22 Uhr vom Burgwall direkt in ein Krankenhaus. Wer hat etwas gesehen?

Laut Zeugenaussagen fuhr der 33-Jährige am Mittwochabend (18.02.26) über den Wallring in Dortmund. Parallel fuhr ein weiteres Auto. Auf Höhe des Burgwall 18 stieg der Täter gegen 22 Uhr aus seinem Auto aus und ging zum Autofenster des Hageners. Der 33-Jährige stieg ebenfalls aus. Der Täter schlug ihn daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Er wechselte den Platz mit seinem Beifahrer, stieg wieder in sein Auto und flüchtete in östliche Richtung.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzen in ein Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Südeuropäischer Phänotypus - 25-35 Jahre alt - Gelbes Oberteil - Lockere dunkle Jogginghose

Haben Sie die Tat beobachtet und können Angaben zum Täter oder zum Beifahrer machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell