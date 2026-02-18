POL-WL: Festnahme in Litauen - Lüneburger Ermittlungsgruppe gelingt Schlag gegen international agierende Tätergruppierung
Lüneburg/Landkreis Harburg (ots)
Bei einer großangelegten Polizeiaktion in Zusammenarbeit mit der litauischen Polizei in Kaunas und Vilnius gelang der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg ein Schlag gegen den illegalen, internationalen Handel mit gestohlenen Fahrzeugteilen.
Die Ermittlungen betreffen dabei auch Straftaten im Landkreis Harburg.
Zur vollständigen Pressemitteilung der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59487/6218870
