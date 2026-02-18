PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WL: Festnahme in Litauen - Lüneburger Ermittlungsgruppe gelingt Schlag gegen international agierende Tätergruppierung

Lüneburg/Landkreis Harburg (ots)

Bei einer großangelegten Polizeiaktion in Zusammenarbeit mit der litauischen Polizei in Kaunas und Vilnius gelang der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg ein Schlag gegen den illegalen, internationalen Handel mit gestohlenen Fahrzeugteilen.

Die Ermittlungen betreffen dabei auch Straftaten im Landkreis Harburg.

Zur vollständigen Pressemitteilung der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59487/6218870

Rückfragen bitte an:

Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg

Pressestelle Stefan Budde Telefon: 04131/6073612 E-Mail: stefan.budde@polizei.niedersachsen.de

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

