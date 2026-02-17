Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere glättebedingte Unfälle mit stundenlanger Vollsperrung der A7 ++ Buchholz - Auto geschoben und schwer verletzt ++ Appel - Unfall im Begegnungsverkehr ++ Buchholz/Steinbeck - Werkzeuge gestohlen

Landkreis Harburg/A7 (ots)

Mehrere glättebedingte Unfälle mit stundenlanger Vollsperrung der A7

In Höhe Toppenstedt kam es am 16.2.2026, gegen 16:50 Uhr zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg verlor ein 27-jähriger Mann die Kontrolle über seinen Ford Galaxy und geriet ins Schleudern. Der Wagen prallte auf dem mittleren Fahrstreifen gegen den VW Golf eines 57-jährigen Mannes. Anschließend blieb der Ford auf dem Seitenstreifen stehen. Ein nachfolgender 62-jähriger LKW-Fahrer prallte mit seinem Lastwagen gegen den stehenden Ford Galaxy und schob ihn gegen den VW ID.3 eines 81-jährigen Mannes. Der Fahrer des Ford Galaxy sowie fünf weitere Insassen im Alter von 31 bis 36 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 19.000 EUR.

Gegen 20:45 Uhr kam es in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Evendorf zu einem weiteren Unfall. Ein 40-jähriger Mann wollte mit seinem LKW-Gespann zum Überholen ausscheren. Hierbei geriet der LKW auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn, stieß zuerst gegen die Mittel-, dann gegen die Außenschutzplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Das Gespann blockierte alle Fahrstreifen.

Ein nachfolgender 58-jähriger Fahrer eines Sattelzuges konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem zwischen den Schutzplanken eingeklemmten Gespann. Hierbei verletzte sich der 58-Jährige leicht.

Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Zudem hatte sich Dieselkraftstoff über die Fahrbahn ergossen, so dass diese nach dem Abschleppen der LKW noch gewaschen werden musste. Die Vollsperrung dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.

Auf der Gegenfahrbahn kam es gegen 21:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf zu einem LKW-Unfall. Auch hier war es ein LKW mit Anhänger, der auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der 55-jährige Fahrzeugführer verlor die Kontrolle, der LKW kollidierte mit der Mittelschutzplanke und verkeilte sich. Der Anhänger schleuderte gegen die Außenschutzplanke und kippte um. Der LKW hatte Gefahrgut geladen, dieses war jedoch nicht ausgetreten.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden war für rund zwei Stunden blockiert. Der Verkehr konnte später einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, für die abschließende Bergung musste eine erneute Vollsperrung eingerichtet werden. Auch diese Aufräumarbeiten zogen sich durch die Nacht. Im Rückstau ereigneten sich noch mehrere leichte glättebedingte Folgeunfälle.

Die Polizei schätzt den Sachschaden bei den beiden LKW-Unfällen auf rund 200.000 EUR.

Buchholz - Auto geschoben und schwer verletzt

Im Wilhelm-Raabe-Weg kam es gestern, 16.02.2026, gegen 17:05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Frau blieb mit ihrem Wagen auf den letzten Metern der Anhöhe auf der winterglatten Fahrbahn stehen. Sie versuchte, den Wagen weiter nach oben zu schieben. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer stieg aus und wollte ihr dabei helfen. Der Wagen geriet jedoch wieder rückwärts ins Rollen. Dabei rollte er über einen Fuß der Frau und drückte den 28-Jährigen gegen eine Garagenwand, bevor der Wagen sich drehte und in einem Gebüsch stehen blieb. Der Mann wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Frau musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Appel - Unfall im Begegnungsverkehr

Auf dem Karlsteinweg (K 31) kam es gestern, 16.2.2026, zu einem Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Eine 87-jährige Frau war mit ihrem VW Golf in Richtung Eversen unterwegs, als sie mit dem VW Passat eines entgegenkommenden 62-jährigen Mannes zusammenstieß. Beide Beteiligte verletzen sich bei dem Unfall leicht. Sie kamen in Krankenhäuser.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wer den Unfall verursacht hat, indem er in die Gegenfahrspur gefahren war, ist noch unklar.

Buchholz/Steinbeck - Werkzeuge gestohlen

Eine Firma an der Zunftstraße ist am Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstag, 14.2.2026, 16:00 Uhr und Montag, 5:00 Uhr hebelten die Täter den Seiteneingang einer Lagerhalle auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Sie entwendet mehrere akkubetriebene Werkzeuge. Der Schaden wird auf rund 3000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell