POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 13.02.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag 15.02.2026, 12:00 Uhr

Buchholz - Versuchter Raub mit anschließendem Widerstand

Am Freitag, gegen 15:25 Uhr, kam es in einem Geschäft in der Neuen Straße zu einem versuchten Raub. Ein 29-Jähriger versuchte mit einer unbezahlten Flasche Wein das Geschäft zu verlassen. Ein Mitarbeiter sprach diesen an und nahm ihm die Flasche ab. Hierauf ging die Person auf dem Mitarbeiter los und versuchte die Flasche wiederzuerlangen. Durch die eintreffenden Polizeikräften konnte die Person, trotz massiver Gegenwehr, fixiert und dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Harburg zugeführt werden. Zeugen, welche den versuchten Raub sowie die Auseinandersetzung mit dem Mitarbeiter beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Buchholz - Umfangreiche Vermisstensuche nach dementer Person

Am Samstagmittag wurde durch Krankenhauspersonal ein 83-jähriger, dementer Patient als vermisst gemeldet. Eine erste Absuche im Krankenhaus verlief erfolglos. Aufgrund mehrerer, vermeintlicher Sichtungen im Innenstadtbereich wurde die Suche auch mit Hilfe der Freiwilligen-Feuerwehr sowie angeforderten Personenspürhunden fortgesetzt. Um 17:44 Uhr konnte die demente Person wohlauf in einem dunklen, zu diesem Zeitpunkt nicht genutzten Raum, im Krankenhaus aufgefunden werden.

Rosengarten - Trunkenheitsfahrt und privates Abschleppmanöver enden in Polizeieinsatz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:00 Uhr, kam einer Streifenwagenbesatzung ein auffälliges Fahrzeuggespann entgegen. Zwei Traktoren hatten einen auf dem Dach liegenden Pkw zwischen sich gespannt und zogen diesen mittels Stahlketten die Fahrbahn entlang. Die Fahrt wurde augenblicklich gestoppt und die Fahrer der Traktoren zum Sachverhalt befragt. Ein 26-Jähriger aus Rosengarten gab hierbei zu, dass er mit dem Pkw gefahren und verunfallt sei. Er habe einen Freund angerufen und man habe gemeinsam versucht, den Pkw bis nach Hause zu ziehen. Die Durchführung eines Atemalkoholtests bei dem Fahrzeug- und Traktorführer ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,61 Promille. Durch die Polizeibeamten wird daraufhin eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Salzhausen - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Samstag, in der Zeit von 13:30 -14:00 Uhr kam es in der Straße "Hohe Heide" zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Eine rückwärtige Terrassentür wurde durch die unbekannte Täterschaft zerstört und das Haus wurde nach Diebesgut durchsucht. Die Täter konnten mit aufgefundenem Schmuck unerkannt flüchten. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04105-6200 zu melden.

Winsen (Luhe) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, wird ein Pkw in Drage kontrolliert. Der 49-jährige Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dieser wurde in der Vergangenheit ebenfalls als Fahrzeugführer eines Pkw im öffentlichen Verkehrsraum kontrolliert. Auch hier war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Daher wurde der Pkw zur Einziehung beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Garlstorf - Unfall unter Einfluss von Kokain

Am Freitag, gegen 14:45 Uhr, wollte ein 27-Jähriger mit seinem Pkw nach links abbiegen und übersah die 44-jährige Autofahrerin, welche die vorfahrtsberechtigte Hanstedter Landstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer werden leicht verletzt. Bei dem 27-jährigen stellte sich zudem heraus, dass er unter dem Einfluss von Kokain stand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Marschacht- freilaufender Hund auf der B404 Am Samstag, gegen 10:30 Uhr, wird ein freilaufender Hund auf der B404 gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befindet sich der Hund immer noch auf der Fahrbahn. Erst nach einiger Zeit ist es möglich den verängstigten Hund einzufangen und der Besitzerin zu übergeben. Es kam dadurch immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

A1 Fahrtrichtung Bremen - Verfolgungsfahrt

Am Samstagabend, um 20:13 Uhr, wurde ein unbeleuchteter Pkw gemeldet welcher die A1 vom Maschener Kreuz aus in Richtung Bremen befuhr. Dieser Pkw konnte mit auffälliger Fahrweise im Bereich der Anschlussstelle Dibbersen festgestellt werden. Trotz entsprechender Haltesignale versuchte sich der alleine im Pkw befindliche 34-jährige Fahrzeugführer der Kontrolle zu entziehen. Dieser fuhr über die A261, wendete über die Anschlussstelle Tötensen und fuhr zurück auf die A1 Fahrtrichtung Bremen. In der Folge fuhr der Pkw über sämtliche Fahrspuren, variierte die Geschwindigkeit von 80-130 km/h und bremste teils ohne ersichtlichen Grund stark auf ca. 40 km/h ab. In Höhe der Anschlussstelle Stuckenborstel hielt der Fahrzeugführer letztendlich und konnte widerstandslos festgenommen werden. Hier zeigte sich der Fahrzeugführer psychisch auffällig. Vortests bezüglich einer Alkohol- und Drogenbeeinflussung verliefen negativ. Ein Hinweis auf eine Medikamentenbeeinflussung ergab sich ebenfalls nicht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Aufgrund der Anhaltesituation des Pkw erfolgte eine kurzzeitige Vollsperrung der A1, Fahrtrichtung Bremen, im Bereich der Anschlussstelle Stuckenborstel,

