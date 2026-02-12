Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugen melden mehrere Alkoholfahrten

Buchholz (ots)

Gleich zweimal teilten am Mittwoch, 11.02.2026, aufmerksame Zeugen im Landkreis Harburg Alkoholfahrten mit. Gegen 17 Uhr meldete sich ein Anwohner aus Buchholz, der in der Sackgasse Lehmkuhlskamp in Buchholz eine offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stehende Frau am Steuer eines Skoda festgestellt hat. Die eingesetzten Beamten konnten die 39jährige aus Jesteburg noch am Steuer sitzend antreffen. Aufgrund der Gesamtumstände war davon auszugehen, dass die Frau vorher das Auto auch gefahren hat. Der Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,47 Promille. Wenige Stunden später, gegen 20 Uhr, meldete sich ein Autofahrer aus Winsen und teilte mit, dass ein Audi in Schlangenlinien die L 217 zwischen Ziegelei und Drage befahren würde. Die Beamten des Polizeikommissariates Winsen versuchten dann die Fahrzeugführerin zum Anhalten zu bewegen, was jedoch erst nach mehreren Minuten im Ilmer Weg in Winsen gelang. Bei der 51jährigen Frau aus Roydorf ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,17 Promille. Beiden Frauen wurden die Führerscheine vor Ort abgenommen und es erwartet sie ein Strafverfahren.

